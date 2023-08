Santos conversa com Alexis Sánchez, mas vê negociação difícil 

Peixe busca informações para entender demandas do atacante para fazer proposta.

O Santos tem buscado mais reforços para o restante da temporada. Após acertar com o volante Tomás Rincón, o Peixe mira, agora, o atacante chileno Alexis Sánchez. O clube sabe que é uma negociação difícil, mas busca informações para formalizar uma proposta.

As conversas tem sido comandadas pelo coordenador técnico Alexandre Gallo. O dirigente quer entender as demandas do jogador e qual seria uma proposta razoável para contratar o chileno.

Apesar de complexo, o Santos sente que existe reciprocidade por parte do empresário que cuida da carreira do atacante, que se mostrou disposto a ouvir uma proposta do Peixe.

Alexis Sánchez tem 34 anos e é um dos principais jogadores da história do futebol chileno. Pela seleção do país, conquistou duas edições da Copa América, em 2015 e 2016. Formado pelo Cobreloa, teve passagens por Colo-Colo, ambos do Chile, River Plate, da Argentina, e Udinese, da Itália, antes de chegar ao Barcelona, da Espanha, em 2011.

Atuou por três temporadas no clube espanhol e conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, duas Supercopas da Espanha, além da Supercopa europeia e o Mundial de Clubes.

Deixou o clube catalão em julho de 2014, quando se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra. Pelos Gunners levantou três Supercopas da Inglaterra e duas Copas da Inglaterra. No futebol inglês, ainda teve uma passagem sem brilho pelo Manchester United, entre 2018 e 2019.

Em 2019, o jogador foi emprestado a Inter de Milão, da Itália e, após um ano cedido ao clube, firmou um contrato definitivo na temporada seguinte. Pelo Nerazzurri, Sánchez conquistou um Campeonato Italiano, uma Copa Itália e uma Supercopa da Itália.

No ano passado, trocou a Inter pelo Olympique Marselha, da França. Na última temporada, disputou 44 partidas e marcou 18 gols, além de dar três assistências. Após o término de contrato, ficou livre no mercado.

*Com informações do ge