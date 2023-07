Santos busca usar jogadores pouco utilizados como moeda de troca 

Além de vislumbrar novas vendas, Peixe tenta qualificar o time para restante da temporada.

O Santos não busca apenas negociar para ter recursos para reforçar o elenco. A diretoria do Peixe também tem buscado incluir atletas em negociações para viabilizar a chegada de novos jogadores.

A ideia da diretoria é envolver jogadores pouco utilizados em negociações para reforçar o elenco. Desta forma, o Peixe busca qualificar o time e também reduzir o custo financeiro de uma possível transação, como ocorre no caso do zagueiro João Basso, que atua no Arouca, de Portugal.

Os portugueses pedem 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,2 milhões na cotação atual) pelo jogador, que está no último ano de contrato e é capitão da equipe. Em contrapartida, o Santos visa fazer uma proposta de 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões), além de oferecer um jogador de uma lista de 14 atletas que estão à disposição.

Entre os jogadores que podem ser envolvidos em negociações estão o zagueiro Robson Reis e o atacante Bruno Marques, que retornaram de empréstimos e não estão nos planos de Paulo Turra.

O grupo dos atletas considerados negociáveis conta também com lateral-direito Nathan e os meias Ed Carlos e Lucas Barbosa, que estão afastados, além do lateral-direito Cadu Silva e do lateral-esquerdo Pedrinho Scaramussa.

Já o lateral-esquerdo Lucas Pires e o atacante Soteldo não estão inclusos nesta relação. Isso porque a diretoria do Santos entende que são jogadores com potencial de mercado e com uma possibilidade maior de negociação.

Nesta janela de transferências, o clube vendeu até agora apenas o atacante Ângelo para o Chelsea, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões). Além disso, a diretoria acertou os empréstimos de Gabriel Pirani para o DC United, dos Estados Unidos, e de Rwan Seco para o Ludogorets, da Bulgária – as duas negociações têm opções de compra previstas nos acordos.

O Santos ainda vislumbra fazer, pelo menos, mais uma venda. Entre os jogadores que despertam o interesse de clubes europeus estão os atacantes Marcos Leonardo e Deivid Washington.

*Com informações do ge