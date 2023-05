Santos aumenta disputa no ataque com retorno de Lucas Barbosa 

Meia-atacante vinha sendo titular até se lesionar no duelo contra o Grêmio e vira opção nas ausências de Soteldo e Marcos Leonardo; veja alternativas de Odair Hellmann.

O técnico Odair Hellmann tem buscado contornar problemas para montar o ataque do Santos. Com Soteldo ainda entregue ao departamento médico, após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e Marcos Leonardo com a seleção brasileira sub-20, o treinador tem apenas Mendoza disponível dentro do trio considerado titular.

Marcos Leonardo defenderá o Brasil no Mundial sub-20, que será realizado na Argentina. A previsão é que ele possa ficar até 10 partidas longe do Peixe. Para a posição do camisa 9, a briga está entre Deivid Washington e Bruno Mezenga, com o jovem de 17 anos à frente na disputa pela vaga.

Já para o lugar de Soteldo, a disputa está aberta. Recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Lucas Barbosa aparece como opção. O meia-atacante ganhou espaço na equipe ainda na reta final do Campeonato Paulista e vinha sendo titular até se machucar contra o Grêmio, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Titular em boa parte da temporada sob o comando de Odair Hellmann, Ângelo sofreu com a irregularidade e críticas por parte da torcida. O camisa 11 perdeu espaço, mas na partida contra o Cruzeiro, no último sábado, pelo Brasileirão, deu fim a um longo jejum ao marcar o gol santista na derrota por 2 a 1.

Visto como um jogador versátil, Lucas Braga também briga por uma vaga entre os titulares. Após passar quase dois meses afastado devido a uma pubalgia, ele voltou a atuar na última terça-feira, na derrota para o Newell’s Old Boys, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Contra o Cruzeiro, o camisa 30 teve a oportunidade de começar jogando. Porém, não teve boa atuação e foi substituído ainda no intervalo por Ângelo.

Outra opção para o setor é o meia Daniel Ruiz. Com um período maior de treinos e de adaptação ao futebol brasileiro, o jogador colombiano teve algumas oportunidades para atuar improvisado aberto no ataque. Após um começo tímido no Peixe, o jogador foi bem contra o Newell’s Old Boys. Porém, apesar de ser uma alternativa para a posição, ele é visto como uma opção para o lugar de Lucas Lima.

Recentemente, Soteldo previu em uma live que estará disponível para atuar contra o Palmeiras, no dia 20 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, o Santos terá três compromissos. O primeiro será contra o Bahia nesta quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Brasileiro.

Depois, o Peixe encara o Vasco da Gama, também pelo Campeonato Brasileiro, e reencontra o Bahia, desta vez, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

