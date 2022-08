Santos anuncia retorno de Soteldo 

Atacante venezuelano assina com o Peixe por empréstimo até julho de 2023.

Soteldo está de volta ao Santos. O Peixe anunciou nesta quinta-feira (11.ago) a contratação do atacante venezuelano, vice-campeão da Libertadores de 2020 pelo clube.

O jogador estava no Tigres, do México. Ele retorna à Vila Belmiro por empréstimo até julho de 2023, com cláusula que dá opção de compra e estabelece valor para a aquisição. Segundo o presidente do Santos, Andres Rueda, o empréstimo foi sem custos.

Para acertar com Soteldo, o departamento de futebol contou com o enxugamento da folha salarial: acertou a rescisão de Ricardo Goulart, hoje no Bahia, e vendeu Léo Baptistão ao Almería, da Espanha.

Soteldo é o terceiro reforço para o técnico Lisca nesta janela de transferências. Recentemente, o Santos assinou com o lateral-direito Nathan, ex-Boavista, de Portugal, até o fim da temporada 2026, e concluiu o empréstimo de Luan, do Corinthians, até o fim da disputa do Brasileirão deste ano. Os dois foram apresentados nesta quarta.

O Santos vendeu Soteldo para o Toronto FC, do Canadá, em abril de 2021 e se livrou da punição da Fifa que o impedia de contratar novos jogadores. Na ocasião, o Peixe não pagou pela compra do atleta ao Huachipato, do Chile.

No clube canadense, ele disputou 26 partidas e marcou quatro gols. Em seguida, foi negociado com o Tigres, do México, onde teve uma passagem discreta. Foram 19 jogos e apenas um gol.

Próximo compromisso

O Peixe volta a campo contra o América-MG, no Independência, no domingo (14), às 18h.