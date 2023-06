Santos anuncia compra de Soteldo 

Peixe vai pagar quase R$ 20 milhões ao Tigres, do México, por 50% dos direitos do atacante venezuelano; acordo definitivo com o time da Vila Belmiro será válido até junho de 2027.

O Santos anunciou na manhã desta sexta-feira que exerceu o direito de compra de 50% dos direitos econômicos de Soteldo. O atacante, portanto, vai assinar um contrato definitivo com o Peixe. De volta na temporada passada, o venezuelano estava emprestado pelo Tigres, do México, até 3 de julho.

Quando voltar dos compromissos com a seleção da Venezuela, Soteldo firmará o novo acordo com o clube da Vila Belmiro até 30 de junho de 2027.

O valor estipulado no acordo entre Santos e Tigres pelos 50% do atacante era de US$ 4 milhões (R$ 19,28 milhões na cotação atual).

Nome identificado com a torcida, Soteldo não vive seu melhor momento com a camisa do Peixe. Nesta temporada, foram duas lesões, 14 partidas disputadas e três assistências aos seus companheiros de equipe. O venezuelano não marcou gols desde que retornou ao clube da Vila Belmiro.

Por conta do desempenho abaixo do esperado, a diretoria cogitou não exercer a compra prevista no contrato de empréstimo. O pedido do técnico Odair Hellmann pela permanência do camisa 10 e o interesse de clubes da Série A, como é o caso do Grêmio, pesaram para que o presidente Andres Rueda fechasse o contrato com os mexicanos.

Aos 25 anos de idade e com passagens pelo futebol venezuelano, chileno, canadense e mexicano, Soteldo soma 126 partidas disputadas pelo Santos. Junto com o jovem Miguelito, destaque da base, o atacante passa a ter um dos contratos mais longos do atual elenco.

*Com informações do ge