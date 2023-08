Santos anuncia a venda de Deivid Washington para o Chelsea 

Atacante de 18 anos deixa o Peixe após 16 partidas e dois gols anotados.

O Santos oficializou, nesta quinta-feira, a transferência do atacante Deivid Washington ao Chelsea, da Inglaterra.

O clube receberá cerca de 15 milhões de euros inicialmente (R$ 79,1 milhões na cotação atual). O acordo, porém, pode atingir até 20 milhões de euros (R$ 105,4 milhões) de acordo com metas alcançadas.

Em nota divulgada no site oficial, o Peixe destaca que o atacante é uma das grandes revelações recentes das categorias de base e que, após se destacar pelo time sub-20 no começo da temporada, foi promovido aos profissionais.

Deivid Washington entrou em campo 16 vezes e anotou dois gols com a camisa do Santos. As boas atuações chamaram a atenção dos clubes do futebol europeu. O jogador era monitorado por clubes como Real Madrid, Atletico de Madrid, Borussia Dortmund e Monaco.

O Santos também agradeceu os serviços prestados por Deivid e desejou muito sucesso no futebol europeu.

O jogador, inclusive, já havia viajado a Londres, na semana passada, para realizar exames médicos. O atacante chegou a fazer uma publicação de despedida do Peixe nas redes sociais, mas retirou a postagem devido ao acordo ainda não estar concluído.

O Chelsea também anunciou a chegada de Deivid Washington e publicou as primeiras fotos do jogador com a camisa do clube londrino.

*Com informações do ge