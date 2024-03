Santos anuncia a devolução de Jorge ao Palmeiras 

Concorrência aumenta no Peixe, e lateral fica sem espaço depois de período de trabalhos físicos.

O Santos anunciou a devolução do lateral-esquerdo Jorge ao Palmeiras. O jogador não atingiu os índices físicos esperados a tempo de vencer a concorrência no setor e, por isso, está fora dos planos do clube. Assim, ele retornará ao seu clube de origem.

No elenco, o Peixe conta com o titular Felipe Jonathan e também Dodô. O lateral-direito Hayner também teve boa apresentação atuando pela esquerda.

O Palmeiras pagou os salários de Jorge no Santos em janeiro e fevereiro e aguardava o desfecho da história.

O ala estava em processo de recondicionamento físico após grave lesão no joelho direito, sofrida no começo do ano passado no Fluminense, mas não convenceu a comissão técnica santista.

Se o Santos optasse por inscrever Jorge no BID da CBF, teria que passar a arcar com seus vencimentos mensais. Como o técnico Fábio Carille não tinha planos de usá-lo neste momento, o Peixe optou por devolvê-lo.

Confira a nota oficial do Santos:

“O Santos FC informa que o lateral Jorge não seguirá no Clube e agradece todo o empenho do jogador nesse período que passou no CT Rei Pelé, bem como a parceria do Palmeiras. Em ritmo final de sua preparação física, Jorge retorna ao seu clube pela movimentação de contratações e renovações de atletas no time santista em sua posição. O Santos FC destaca o total interesse e disposição do atleta em atuar com a camisa do Santos nesses dois meses e enaltece a colaboração do Palmeiras nesse período.”

*Com informações do ge