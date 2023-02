Santos anuncia a contratação do zagueiro Joaquim 

Defensor que estava no Cuiabá assina contrato com o Peixe válido até o fim de 2026.

O Santos anunciou nesta quarta-feira (8.fev) a contratação do zagueiro Joaquim. O atleta de 24 anos pertencia ao Cuiabá e foi comprado pelo clube alvinegro.

O contrato de Joaquim com o Peixe será válido até dezembro de 2026. O Cuiabá confirmou os valores da negociação: 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

No ano passado, o defensor disputou 28 partidas pelo Cuiabá, marcou um gol e deu uma assistência.

A diretoria do Santos tem até o dia 10 para inscrever novos jogadores para a disputa do Paulistão. Na última terça-feira, o clube também anunciou as chegadas de Lucas Lima e Daniel Ruíz.

Ao todo, o Peixe agora tem oito reforços contratados para 2023: Joaquim, Lucas Lima, Daniel Ruíz, Vladimir, João Lucas, Messias, Dodi e Mendoza. O volante Alison, que já vestiu a camisa do Santos, também interessa.

*Com informações do ge