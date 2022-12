Santos anuncia a contratação do volante Dodi 

Jogador de 26 anos assina por três temporadas.

O Santos anunciou na manhã desta quarta-feira (14.dez) a contratação do volante Dodi, que atuou pelo Fluminense e que estava no Kashiwa Reysol, do Japão. O acordo é por três temporadas, e os valores não foram revelados.

Antes de Dodi, o clube havia tentado a contratação de Edenílson, do Internacional. O Santos até chegou a um acordo com o Colorado, mas não conseguiu um acerto financeiro com o volante de 32 anos.

Dodi chega com o aval do técnico Odair Hellmann, com quem trabalhou no Fluminense em 2020. O jogador era um dos titulares do Tricolor sob o comando do treinador, tendo disputado 32 jogos e anotado um gol. Porém, o atleta acabou afastado pela diretoria do clube em razão da confusão envolvendo a tentativa frustrada de renovação e acertou a ida para o clube japonês.

No Peixe, Dodi disputará posição com Camacho, Vinícius Zanocelo e Sandry. Na última temporada, Zanocelo começou como titular, mas após as mudanças no comando da equipe, perdeu espaço para Camacho.

Até o momento, o Santos já anunciou as contratações do lateral-direito João Lucas (ex-Cuiabá), do zagueiro Messias e do atacante Mendoza, que estavam no Ceará. Além disso, o clube exerceu o direito de compra de Vinícius Zanocelo e do volante Rodrigo Fernández.