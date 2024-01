Santos anuncia a contratação do meia-atacante Cazares 

Jogador equatoriano de 31 anos estava sem clube após defender o América-MG no Brasileirão.

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia-atacante Juan Cazares. O jogador de 31 anos acertou contrato com o Peixe até o fim da temporada. Ele estava sem clube após passagem pelo América-MG no último Campeonato Brasileiro.

Cazares é a 12ª contratação oficializada pelo Peixe. Os outros nomes já confirmados pelo clube foram os laterais Hayner, Jorge e Aderlan, o zagueiro Gil, os meias Diego Pituca, João Schmidt, Giuliano e Otero, além dos atacantes Marcelinho, Guilherme e Willian Bigode.

O equatoriano disputou apenas 12 jogos pelo América-MG em 2023. Ele pouco atuou na campanha que terminou com a equipe mineira em último lugar no Campeonato Brasileiro.

O período de maior sucesso do jogador no Brasil foi no Atlético-MG, de 2016 a 2020. No Corinthians, no Fluminense e no próprio América-MG, o meia-atacante não conseguiu repetir as boas atuações.

Além dos clubes brasileiros, Cazares também tem passagens por Banfield, River Plate e Independiente, todos da Argentina, Independente del Valle e Barcelona, ambos do Equador, e Metalist, da Ucrânia.

*Com informações do ge