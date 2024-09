Santos anuncia a contratação de Luan Peres 

Zagueiro retorna ao clube depois de rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia.

O Santos anunciou a contratação de Luan Peres, de 30 anos. O defensor retorna ao clube após rescindir com o Fenerbahçe, da Turquia, e assinar um vínculo válido até dezembro de 2027.

Ele é o sexto reforço da janela de transferências e chega para brigar por uma vaga no time titular alvinegro a médio prazo, já que vem de lesão.

Luan passou pelo Santos de 2019 a 2021 e foi vice-campeão da Libertadores em 2020. Ele nunca escondeu o carinho que sente pelo clube e já havia sinalizado que gostaria de voltar ao Peixe.

O defensor chega para brigar por espaço num setor que atualmente conta com Jair, Gil, Alex e João Basso para a função, mas deve precisar de um tempo para ficar em forma após lesão que sofreu no joelho em agosto do ano passado.

Na última temporada, ele entrou em campo em apenas três jogos. A última partida oficial foi contra o Maribor, pela Liga Conferência da Uefa, em 17 de agosto do ano passado.

No futebol brasileiro, Luan Peres defendeu Portuguesa, Santa Cruz, RB Brasil, Ituano, Ponte Preta e Fluminense além do Santos. Após deixar o Peixe, o zagueiro defendeu o Olympique de Marselha, da França, e o Fenerbahçe, da Turquia.

*Com informações do ge

