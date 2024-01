Santos anuncia a compra dos direitos de Nonato, que reduz salário e assina até 2026 

Atleta de 25 anos chegou ao Peixe no ano passado, fez 14 jogos e um gol.

O Santos anunciou nesta quinta-feira a compra dos direitos do volante Nonato, que tinha vínculo com o Ludogorets, da Bulgária. Segundo nota do clube, o jogador aceitou uma redução salarial e assinou contrato até dezembro de 2026.

Como publicou o Globo Esporte, o Santos cedeu ao clube búlgaro o centroavante Rwan Seco também de forma definitiva e deixou o Ludogorets com um crédito de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões aproximadamente).

Nonato foi contratado por empréstimo pelo Santos em agosto do ano passado. No acordo, ficou acertado o valor de compra fixado em 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões).

A diretoria, então, negociou um acordo com o clube búlgaro: cedeu Rwan Seco pelo valor aproximado de 1 milhão de euros. Com isso, sobraram os 500 mil euros para o Ludogorets usar como crédito para negociações futuras com o Santos até o fim de 2026, data que coincide com o fim da gestão do atual presidente Marcelo Teixeira.

O crédito só diz respeito a jogadores do Santos. Um exemplo: se o clube búlgaro se interessar por algum jogador do elenco e o Peixe topar negociar, o valor da aquisição terá um desconto de 500 mil euros para compensar a “compra” de Nonato.

De saída por causa do acordo, Rwan Seco se destacou pelo sub-20 do Santos, mas não repetiu a dose no profissional. Já Nonato, aos 25 anos, está nos planos da comissão técnica de Fábio Carille e já foi inscrito no Campeonato Paulista.

Nonato sofreu um edema no jogo-treino contra o Oeste, ainda na pré-temporada, e chegou a preocupar os médicos de que o problema pudesse ser grave. Já recuperado, ficou fora do jogo de estreia para tratar com a fisioterapia, mas pode ser relacionado para o jogo desta quinta-feira, a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

*Com informações do ge