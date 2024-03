Santos aguarda definição do Corinthians e terá de pagar para jogar na Neo Química Arena 

Peixe apresentou proposta e negocia com rival para jogar as quartas de final em Itaquera.

O Corinthians estuda suas possibilidades, mas já está certo de que cobrará do Santos pelo aluguel da Neo Química Arena. O Peixe apresentou uma proposta para disputar as quartas de final do Campeonato Paulista no estádio. O jogo deve acontecer no dia 17 de março, ainda sem rival definido.

A ideia do clube da capital é ser compensado pela cessão de sua casa e, assim, conseguir certo lucro mesmo sem a possibilidade de ter o mando de campo nas quartas de final do estadual.

O Timão ainda tem chances de classificação, mas não mais em primeiro lugar. Caso avance, jogará como visitante.

São duas as possibilidades: cobrar um valor fixo pelo aluguel do estádio ou, então, acertar de ficar com uma porcentagem da renda do jogo. Contra o São Bernardo, no Morumbis, o Santos conseguiu colocar no estádio mais de 50 mil pessoas e teve uma renda superior a R$ 2 milhões.

No borderô do jogo santista na casa do São Paulo, apareceu uma cobrança de aluguel de R$ 200 mil, mas o valor é apenas simbólico e não foi pago ao rival. Houve entre os dois clubes um acordo para que o São Paulo usasse a Vila Belmiro no ano passado e, em troca, cedesse um mando em sua casa.

No caso do Corinthians, a questão é diferente, já que o clube não tem a intenção de usar a Vila, mas, mesmo assim, nutre boa relação com a diretoria santista. O presidente Augusto Melo chegou a estar no evento da posse de Marcelo Teixeira na Baixada Santista.

O desejo do Santos é mandar uma parcela considerável de seus jogos na capital paulista ao longo do ano. O Pacaembu surge como principal opção, mas só deve ficar pronto em abril.

*Com informações do ge