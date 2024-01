Santos acerta venda de Marcos Leonardo para o Benfica por quase R$ 100 milhões 

Negócio foi fechado por 18 milhões de euros (R$ 96,33 milhões na cotação atual).

Marcos Leonardo agora é jogador do Benfica. Nesta quarta-feira, o Comitê de Gestão do Santos se reuniu e bateu o martelo pela venda do centroavante aos portugueses por 18 milhões de euros (R$ 96,33 milhões na cotação atual).

Artilheiro do Peixe em 2023 com 21 gols anotados, Marcos Leonardo nesta quarta-feira a Lisboa para realizar exames médicos e ser apresentado como reforço no tradicional clube europeu. O novo contrato do jogador será válido por cinco temporadas.

A negociação foi feita diretamente entre os dois clubes, sem participação da empresária Rafaela Pimenta. A Dodici Sports BR, empresa que agencia o jogador, abriu mão dos 10% aos quais tinha direito para ajudar o Santos no acordo.

O presidente Marcelo Teixeira já havia sinalizado que realizaria a venda do jogador em publicação no Instagram ao lado de dirigente do Benfica. O Peixe detinha 70% dos direitos econômicos do jogador e deve ficar com boa quantia da negociação. Esse valor ainda não foi confirmado.

Ao todo, Marcos Leonardo soma 168 jogos pela equipe principal do Santos, tendo anotado 54 gols no período. O jogador não conquistou títulos pelo Peixe, mas foi o protagonista da equipe durante as temporadas 2022 e 2023.

Marcos não estava nos planos do Santos para 2024 e já sabia que seria negociado. O jogador gostaria de ter deixado o Peixe ainda no ano passado, mas acabou ficando para o segundo semestre. Mesmo assim, não conseguiu ajudar a evitar o rebaixamento da equipe à Série B do Brasileirão.

