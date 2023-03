Santos acerta empréstimo de Vinícius Zanocelo para o Fortaleza 

Meio-campista vai atuar pelo clube cearense até o fim da temporada.

O Santos acertou o empréstimo do meio-campista Vinícius Zanocelo para o Fortaleza. O contrato do atleta com o clube cearense será válido até o fim do ano, com opção de compra fixado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 22,1 milhões na cotação atual).

O Fortaleza será o responsável pelos salários do atleta. Caso o jogador receba uma proposta no meio do ano, os cearenses terão a opção de igualar a oferta ou serão obrigados a liberar o jogador.

Zanocelo tinha o interesse em ser negociado, tanto que pediu para não atuar pelo Santos na Copa do Brasil. Desde então, o atleta vinha treinando com o elenco comandado por Odair Hellmann e aguardava propostas.

Além do Fortaleza, o meio-campistas, que também esteve na mira do Internacional, despertou interesse do São Paulo e do Cruzeiro, mas o desejo de trabalhar com o técnico Juan Pablo Vojvoda pesou no acerto.

O Santos pagou 2 milhões de euros (R$ 10,9 milhões na época), em dezembro do ano passado, para comprar 60% dos direitos econômicos do jogador. O acerto com a Ferroviária foi para pagamento em 15 parcelas.

Por causa do investimento, o Peixe negociou a opção de compra com um valor mais alto. O Fortaleza tem a opção de pagar 4 milhões de euros (R$ 22,1 milhões na cotação atual) para manter o atleta em seu plantel ao término do empréstimo, caso o clube alvinegro não receba uma oferta na janela do meio do ano.

*Com informações do ge