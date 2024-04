Santos acerta compra de Patrick junto ao Atlético-MG 

Peixe pagará cerca de R$ 5 milhões em 2025 pelo atleta de 31 anos, que deve assinar por três anos.

O Santos acertou com o Atlético-MG a compra do meia Patrick, de 31 anos. O Peixe irá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por 1 milhão de dólares (R$ 5,1 milhões, na cotação atual) a serem pagos apenas em 2025. O Galo manterá 20% do atleta, visando uma negociação futura. Serão 12 parcelas de 83 mil dólares (R$ 430 mil na cotação atual).

Patrick ainda precisa alinhar os últimos detalhes de seu contrato com o Peixe, que será de três ou quatro anos. O desejo do presidente Marcelo Teixeira é também planejar a temporada de 2025, por isso a opção de oferecer um vínculo mais longo.

O meia tem o aval da comissão técnica de Fábio Carille e chega para brigar por uma vaga no setor. Ele foi contrato pelo Galo em janeiro de 2023 junto ao São Paulo, por R$ 8 milhões. De lá para cá, participou de 48 jogos e marcou um gol e duas assistências.

Além de Patrick, o Santos já se reforçou com outros dois jogadores para a Série B: o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, e o atacante Maceió, da Portuguesa.

Este último ainda não foi anunciado pelo clube em função do transfer ban. O Peixe está impedido de registrar novos atletas, mas a punição deve cair nos próximos dias depois de acordo com o Krasnodar, da Rússia, pela compra de Cueva, feita em 2019.

Também chegará ao clube nos próximos dias o lateral-esquerdo Escobar, do Fortaleza, envolvido em troca com Felipe Jonathan, que já foi integrado ao clube cearense.

*Com informações do ge