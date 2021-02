Santander cria Regional Agro para atender clientes do Interior Paulista; Votuporanga está dentro

Sediada em São José do Rio Preto, Regional coordenará especialistas em 303 agências do Banco que já atendem um total de 461 municípios localizados em nove regionais do interior de São Paulo.

O Santander acaba de criar a primeira Regional Agro no interior de São Paulo, sediada em São José do Rio Preto e com nove regiões de atuação no Estado para atender exclusivamente clientes de vários perfis do agronegócio. Com a iniciativa, o Banco contará com um time especializado em agro para atendimento.

Entre os serviços oferecidos pela nova unidade, estão as linhas de crédito para custeio, investimento, comercialização e industrialização, linhas destinadas ao financiamento da safra, aquisição e estocagem de café, títulos do agronegócio, linhas de financiamento do BNDES para investir no seu negócio, na elevação da produção e no ganho de produtividade e seguros, entre outros.

O Santander vem reforçando a estrutura de atendimento ao setor agro nos últimos cinco anos. É o Banco que mais cresce na concessão de crédito ao setor. A carteira de crédito ampliada (que considera Recursos Obrigatórios e Livres, BNDES, Funcafé e os títulos CPR e CDCA) do Banco ao agronegócio chegou a R$ 24 bilhões ao final de 2020, crescimento de 20% ante 2019 (R$ 20 bilhões). Recentemente expandiu sua mesa de risco de commodities, oferecendo hedge de 20 produtos agrícolas – no ano passado eram quatro.

“A Regional Agro no interior paulista é um divisor de águas e tem por objetivo atender esse importante setor nas diferentes regiões do Estado. A partir dessa regional, queremos expandir o nosso mercado do agronegócio, pois, criando uma Regional específica, poderemos contar com mais profissionais especializados e dedicados ao assunto para fomentar o setor no interior de São Paulo”, diz Celso Queiroz, diretor da Rede SP Interior II do Santander.

“Com um cenário positivo de rentabilidade, vemos os empreendedores rurais expandindo suas áreas de produção ou modernizando seu maquinário. É de se esperar um bom volume de investimentos no setor”, reforça Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios do Santander Brasil.

As regiões contempladas são Limeira (com 34 municípios), Votuporanga (79), São José do Rio Preto (56), Marília (82), Araçatuba (42), Presidente Prudente (30), Ribeirão Preto (68), Franca (37) e Bauru (com 33 municípios).

PIB do agro paulista

Conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, o PIB do agronegócio de São Paulo representa cerca de 20% do PIB do Brasil. Em relação à economia paulista, a participação do agronegócio é de aproximadamente 15%, gerando perto de 15% dos empregos formais do estado. A maior parte desses empregos está na agroindústria (35%) e em serviços (47%), ficando o segmento primário com 16%. Esses números não incluem o trabalho da mão de obra familiar, importante nas propriedades rurais menores. Ainda segundo o Cepea, em 2019 houve crescimento de 2,8% no faturamento da agricultura paulista (com destaques para cana-de-açúcar, laranja e milho) e de 12,3% na pecuária paulista, se comparado ao ano anterior.