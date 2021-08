Santa Fé do Sul anuncia racionamento de água após longa estiagem

De acordo com o Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Fé do Sul/SP, as represas que abastecem 70% do município estão baixas.

Santa Fé do Sul/SP vai iniciar a partir da 0h desta quarta-feira (4) um sistema de racionamento de água. A situação é causada pela estiagem que atinge a região noroeste paulista.

De acordo com o Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Fé do Sul, as represas que abastecem 70% do município estão baixas. Enquanto uma opera com menos dos 50% da capacidade, a outra praticamente secou por conta da falta de chuvas.

Durante o racionamento de água, a cidade será dividida em dois setores. Um ficará sem receber água da 0h às 12h, e o outro das 12h à 0h. Confira abaixo a lista completa de bairros que serão afetados pela medida.

Bairros que terão o racionamento das 12h à 0h

São Francisco, 13 de Maio, Cecap, Centro Sul, Vila Maria, Vila Rute, Vila Moreira, parte do Centro entre a avenida Navarro de Andrade e a rua Perimetral Oeste, Residencial Brasília, Santa Cruz, Vila Mariana, Centro Sul, Vila Tênis Clube, Eldorado, Beira Rio, Flora Araújo, Orestes Borges.

Bairros que terão o racionamento das 0h às 12h

Centro, Jardim Europa, Jardim do Bosque, Bela Vista, Coronel Araújo, Vila Pacheco, Parque Ana Lúcia, Parque Clóvis Oger, Distrito Industrial III, Jardim Mangará (parte alta), Bartolo Rossafa, Jardim Prata, Jardim Paulista.

