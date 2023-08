Santa Casa Votuporanga sedia reunião regional da Fehosp

Representantes de diversas instituições participaram do encontro que foi realizado nesta quinta-feira (24).

A Santa Casa de Votuporanga sediou a reunião regional da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp. O encontro foi realizado nesta quinta-feira (24.ago) no Espaço Unifev Saúde e contou com a participação de dezenas de representantes de instituições filantrópicas.

O diretor-presidente da Fehosp, Edson Rogatti, conduziu a reunião. Entre os assuntos discutidos: piso salarial dos profissionais de Enfermagem, regionalização da Saúde e emendas parlamentares.

Edson Rogatti falou da importância destas iniciativas. “Nos reunimos com as instituições pertencentes a cada regional, estreitando o diálogo e esclarecendo pontos importantes na área da saúde, especialmente quanto ao custeio dos atendimentos prestados. Promover encontros em diversas cidades faz com que a informação seja disseminada e alcance mais hospitais que, muitas vezes, não conseguem nos visitar na capital. Estar novamente na Santa Casa de Votuporanga, em especial, nos enche de alegria por ser uma grande parceira e que dá exemplo em gestão e qualidade na assistência”, frisou.

Representando o provedor Amaro Rodero que está em viagem, o vice-provedor Carlos Marão fez a abertura. “Ficamos muito lisonjeados de sediar pela segunda vez no ano encontro regional da Fehosp. Em junho, recebemos instituições para a capacitação da Federação, com o tema “como aprovar projetos no Fundo Nacional de Saúde”, com o economista Cipriano Ayala. Essas ações fortalecem e valorizam nossas instituições filantrópicas como merecem”, finalizou.