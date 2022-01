Santa Casa retorna com Pronto-Socorro Isolamento

Atendimento será direcionado para pacientes de convênios e particulares; entrada é pela Rua Tocantins.

Diante do aumento de casos de pacientes com sintomas gripais, incluindo COVID-19, a Santa Casa de Votuporanga retoma os atendimentos no Pronto-Socorro Isolamento a partir desta quarta-feira (5). A assistência será voltada para pacientes de convênios e particulares.

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já os pacientes com as demais necessidades devem se encaminhar ao Mini-Hospital do Pozzobon ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O Hospital reforça a importância do uso correto de máscara, bem como o distanciamento durante o atendimento.