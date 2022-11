Santa Casa reinaugura Ala F 

São 32 leitos destinados para internação adulta, em ambiente ainda mais agradável, acolhedor e seguro.

A Santa Casa de Votuporanga entregou a revitalização da Ala F nesta terça-feira (22.nov) pela manhã. O espaço, dedicado para internação adulta, foi remodelado, garantindo um ambiente ainda mais agradável, acolhedor e seguro.

Ao todo, são 32 modernos leitos, que trarão maior conforto e qualidade com alta tecnologia, voltados para os pacientes adultos, sendo dois deles de isolamento.

Foram seis meses de obra e um investimento de mais de R$800 mil, custeados pelos eventos realizados em Votuporanga e região pelos voluntários em prol da Instituição. Recursos da comunidade que retornam para a própria comunidade.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, destacou a importância do trabalho voluntário. “Fomenta nossa Instituição, seja na diretoria, Conselho Administrativo e não apenas diretamente. Prova disso, está aqui. Uma ala com recursos captados em nossa cidade e região, através de alguns eventos. Como nos alegra ir em pequenos municípios com as promoções e as pessoas nos abraçam e externam gratidão”, disse.

Ele deu detalhes sobre o investimento. “Foram R$818 mil e não tínhamos condições de investir esse valor com recurso próprio. Quando entraram em nossos cofres, fizemos separação imediata para dar o retorno para a população. Aqui, 30% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e restante para conveniados. Queremos cada dia mais pacientes do SanSaúde, que acreditam na Instituição e fazem parte do nosso Complexo”, complementou.

Dr. Biazi adiantou outras melhorias no Hospital. “Não vamos parar por aqui, estamos implementando a reforma do centro cirúrgico, ampliando mais 2 salas com alta tecnologia. Realizamos somente em outubro 737 procedimentos, sendo 454 deles pelo SUS. Foram 50.726 exames, e mais de 21 mil atendimentos entre ambulatoriais, urgência, emergência e internação. Dados que evidenciam onde a Santa Casa chegou e para onde queremos avançar”, frisou.

O prefeito Jorge Seba destacou que Votuporanga é uma cidade premiada. “Reflete no que é a comunidade, com pessoas que buscam alternativas e são atuantes. Esses 32 leitos são frutos da solidariedade, de um município diferenciado”, afirmou.

Por sua vez, o vereador e Relações Institucionais do Hospital, Daniel David, falou de seu orgulho de ser colaborador. “Quero parabenizar todos os funcionários em nome de Rosemir Lopes (Milão), responsável pela Captação de Recursos e que atua diretamente com os leilões ao lado dos diretores Adauto Mariola e Marcos Garcia. É um orgulho ser Santa Casa, todos nós colaboradores trabalhamos juntos para que seja uma Instituição cada dia melhor e destaque a níveis estadual e nacional”, finalizou.

Sobre a nova Ala F

O novo setor conta com uma equipe multidisciplinar totalmente capacitada para atender prontamente as mais diversas especialidades. Com arquitetura diferenciada, proporciona assistência mais humanizada, individualizada e acolhedora.

A nova Ala F consiste em estrutura hospitalar de alto nível, com recursos de ponta e eficiência operacional. A nova ambiência auxilia no tratamento frente ao diagnóstico, adaptada para melhor atendimento das necessidades básicas do paciente.

Os novos leitos de isolamento também são diferenciados, tornando-os mais acessíveis para o atendimento e manejo dos processos com a devida segurança necessária tanto para o cliente quanto para o colaborador.