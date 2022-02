Santa Casa recepciona presidente da Fehosp

Edson Rogatti estava acompanhado de uma comitiva e foi recebido pelo provedor Dr. Roberto Biazi e pelo administrador, Angelo Jabur Bimbato.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma visita importante nesta quinta-feira (10/2). O provedor da Instituição, Dr. Roberto Biazi, recepcionou o diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp), Edson Rogatti e o fundador da empresa Techtools Ventures, Jeff Plentz.

Ao lado de lideranças do Hospital, do administrador, Angelo Jabur Bimbato e de diretores, Dr. Biazi se reuniu com Rogatti, Plentz e também com o prefeito Jorge Seba. Entre os assuntos debatidos, novas parcerias entre as instituições.

O provedor ressaltou a importância da Fehosp. “A Federação atua como porta-voz dos nossos anseios, nos trazendo diretrizes sob o âmbito da política de saúde. Conversamos sobre diversos temas, inclusive sobre nossa parceria com a Unifev, em especial sobre o curso de Medicina, além de inovação e tecnologia”, adiantou.

Já Edson Rogatti frisou a união de setores no desenvolvimento de Votuporanga. “É muito válida essa parceria entre Unifev e Santa Casa. O Hospital é o centro de conhecimento prático dos alunos e essa atuação em conjunto tem que ser modelo para todo o Estado de São Paulo”, destacou.