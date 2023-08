Santa Casa recepciona alunos do Internato da Unifev

Estudantes começam a ter maior proximidade com a comunidade dentro do Hospital e em outras unidades de saúde.

A Santa Casa de Votuporanga iniciou agosto contribuindo com a formação profissional de novos médicos. A Instituição recepcionou os alunos do Internato da Unifev, com uma integração realizada no Espaço Unifev Saúde.

O evento contou com a presença de universitários, além de docentes e lideranças do Hospital. “Vocês sabem da importância do saber tecnicamente. Mas quero falar para vocês do propósito para se ter um país melhor. Vocês são nossos anjos e têm grandes responsabilidades. O acolher e assistir estão na essência de vocês, descubram o verdadeiro diferencial. Aprendam sobre gestão e desenvolvimento. Saibam qual a missão para transformar a vida das pessoas”, disse o provedor Amaro Rodero.

A médica diretora técnica Dra. Poliana Faria, também deixou uma mensagem para os alunos. “Sejam bem-vindos. Para nós, da Santa Casa, é uma alegria recebe-los. Que seja um período de muito aprendizado e troca de experiências. Estamos à disposição de vocês, para juntos promover um atendimento ainda melhor”, disse.

A coordenadora de Recursos Humanos (RH) Médico, Vanessa Bortolozo, apresentou normas e rotinas de todo Complexo. Lideranças de cada área da Instituição como recepção, hotelaria, Serviço de Nutrição e Dietética, entre outras, explicaram sobre seus setores brevemente, a fim de contribuir com a nova rotina dos alunos.

Na ocasião, eles receberam orientações sobre as normas básicas para o início de mais um período de estágio nas dependências da unidade, como funcionamento do sistema de prontuários, prevenção de acidentes e precauções para o controle de infecções hospitalares, entre outros protocolos.

O Internato é um estágio obrigatório em serviços de saúde destinado a complementar e aprimorar os atos médicos e conhecimentos apreendidos nos períodos anteriores do curso de graduação. As atividades do Internato devem ser de caráter essencialmente prático, sob supervisão docente, com duração de dois anos, passando por diversas especialidades.

Ao todo, 62 universitários, sob a orientação de docentes e médicos preceptores, estão tendo a oportunidade de aprender a profissão na prática, aplicando, assim, todo o conteúdo estudado em sala de aula.

A atividade é resultado de uma parceria entre a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), a Santa Casa e a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Os estágios supervisionados serão desenvolvidos na Santa Casa, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas Unidades do Programa Saúde da Família (PSFs) e nos consultórios, ambulatórios e hospitais municipais.