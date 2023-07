Santa Casa recebe verduras da Horta Nossa Senhora Aparecida

A colaboração reflete em uma alimentação saudável e nutritiva.

No que depender de Rafael Pereira, Marina Pimentel e José Pereira, a salada dos pacientes da Santa Casa de Votuporanga está garantida. Eles são proprietários da Horta Nossa Senhora Aparecida e colaboram com o tratamento dos assistidos do Hospital, com doações de verduras fresquinhas.

Nesta semana, maços de alface foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, que fornece diariamente 1,7 mil refeições diárias a pacientes e acompanhantes de mais de 50 cidades da região Noroeste paulista. A colaboração reflete em uma alimentação saudável e nutritiva.

A solidariedade da família é uma maneira de contribuir com a Instituição, que atende diversos municípios. “Já necessitamos dos serviços, amigos e familiares também. Sempre que pudermos, vamos contribuir”, disse.

A Santa Casa agradece o gesto. “São diversos dias da semana e grandes quantidades. Consumimos diariamente alface e outras verduras e, sem dúvidas, esse auxílio é de suma importância”, afirmou Rosemir Lopes (conhecido como Milão), do setor de Captação de Recursos da Instituição.