Santa Casa recebe R$400 mil de emenda de Fausto Pinato

Recurso é para custear atendimentos com qualidade e humanização.

Pinato, que atua diretamente na área de saúde, destinou emenda de custeio no valor de R$400 mil, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A verba do deputado será utilizada nas atividades hospitalares.

Com uma população de quase 500 mil habitantes, a Santa Casa enfrenta não apenas o Coronavírus (COVID-19), mas diversas doenças para as quais é referência. A Instituição possui estrutura física, profissionais e equipamentos, mas os recursos não estão vindo na mesma proporção da demanda.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da emenda. “Estamos em um momento muito delicado. As despesas com internação de pacientes com a COVID-19 e a alta nos custos de materiais e medicamentos crescem mensalmente, enquanto há queda de atendimentos de convênios e particulares. Essa verba contribuirá para a manutenção de nossa assistência, com muita qualidade e humanização”, frisou.

Luiz Fernando destacou a parceria com Pinato. “O deputado sempre nos atendeu prontamente em Brasília e é o nosso porta-voz. Atento às nossas necessidades, ele percorre os Ministérios a fim de melhorar cada vez mais a saúde de nossa Votuporanga e região. Contamos com toda a sua força política para nos auxiliar em nossos pleitos, que visam beneficiar milhares de usuários do SUS. Nossa Instituição busca sempre crescer e esse apoio do parlamentar é fundamental para que nossos anseios sejam concretizados”, finalizou