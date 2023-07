Santa Casa recebe especialistas em autismo

Professor Guilherme de Almeida e Arthur Ataide Ferreira Garcia estiveram no Hospital, conhecendo os principais serviços.

Inclusão, valorização das potencialidades e respeito à diferença. A Santa Casa de Votuporanga apoia na igualdade dos direitos das pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e recebeu uma visita ilustre nesta quarta-feira (26.jul), corroborando para uma assistência ainda melhor.

A Instituição recepcionou Professor Guilherme de Almeida e Arthur Ataide Ferreira Garcia, da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas. Os dois são palestrantes do 8º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP e aproveitaram para conhecer o Hospital votuporanguense.

Professor Guilherme é o atual presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas, doutorando e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ele atua no comitê de inclusão no ensino superior e no comitê de inclusão no trabalho. Já Arthur é graduando em Medicina e autor de projeto de lei em prol da inclusão no ensino superior.

As lideranças da Santa Casa e o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) conduziram os visitantes para os principais serviços, enfatizando o acolhimento diferenciado para pessoas com TEA já na triagem do pronto-socorro.

Vanessa Bortolozo, presidente do GTH, ressaltou a importância de receber os especialistas. “Temos diversos projetos com o foco no público autista. Apresentamos nossas ideias, atendimento a fim de compartilharmos experiências com o intuito de aperfeiçoar ainda mais nossa assistência. Foi um encontro muito produtivo e que, sem dúvidas, expandiu ainda mais nossa visão sobre esses pacientes”, concluiu.