Santa Casa recebe doação de medicamentos

Medicações são para uso hospitalar no geral, para tratamento de diversas patologias, entre elas COVID-19.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma importante doação de medicamentos, contribuindo com a assistência hospitalar de qualidade e humanizada para 53 cidades da região Noroeste paulista.

A colaboração foi anônima e intermediada pela vereadora Sueli Friósi. O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, recepcionou a vereadora nesta semana para receber as medicações.

Sueli explicou a iniciativa. “Me procuraram para falar de uma grande remessa de medicamentos e da vontade de ajudar o Hospital. Prontamente, entrei em contato com a Instituição para colocar os itens à disposição. As equipes me enviaram qual a necessidade de cada remédio, para que a doação pudesse ser concretizada”, disse.

No total, foram 44 caixas de medicações, além de centenas de comprimidos. “Os medicamentos tratam diversas patologias, como a COVID-19, além de serem voltados para diferentes públicos, entre eles gestantes e crianças. É uma contribuição muito importante para a nossa assistência, no que diz a demanda de nossa Farmácia”, explicou Selma Riva, responsável pelo Almoxarifado do Hospital.

A vereadora destacou a importância de colaborar com a Santa Casa. “É a nossa referência regional, uma instituição de interesse público, com tecnologia avançada e sua maior receita é Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, se não houver ajuda da população, outras entidades, Legislativo e Executivo, a Saúde ficará desprovida de assistência!”, enfatizou.

O provedor Luiz Fernando agradeceu a ação. “Agradecemos imensamente quem contribuiu, de forma anônima e também Sueli Friósi, por intermediar essa iniciativa. Toda e qualquer doação, principalmente de fármacos, para a gente é muito bem-vinda. Com certeza, conseguiremos atender várias pessoas que estão precisando desses remédios”, finalizou.