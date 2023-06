Santa Casa recebe doação de 60 litros de leite

Bruna Calejon Ferreira, terapeuta familiar, entregou a colaboração em agradecimento ao atendimento prestado para sua família.

Já diziam que gratidão é devolver amor para quem te deu a mão. Essa frase define a terapeuta Bruna Calejon Ferreira, que fez uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Bruna promoveu uma palestra no último dia 16, com o tema “O meu novo eu”, no Hotel Revitalle. A inscrição foi um litro de leite para o Hospital. Com a iniciativa, foram arrecadados 60 litros de leite para a Instituição.

A doação foi a maneira de agradecer a Santa Casa pelo atendimento ao seu avô, Silvio Ruiz Calejon. Ele ficou internado no Hospital no fim do ano passado, por conta de tratamento cardíaco e renal. “Toda minha família já passou pela Instituição, até mesmo eu quando era menor. Mas meu avô ficou muito tempo, nos faltam palavras para agradecer o atendimento de todos. O acolhimento que deram para nós também foi demais”, disse.

Bruna contou que escolheu colaborar com leite também pelo seu avô. “Ele amava tomar leite com café e também pensei na demanda da Santa Casa, especialmente nas crianças. Fico muito feliz em poder ajudar. Espero incentivar mais ações como essa”, afirmou.

A nutricionista da Instituição, Louise França, detalhou o consumo. “Oferecemos cinco refeições diárias: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Totalizam 1.700 pratos para pacientes e acompanhantes e, sem dúvidas, leite é um dos ingredientes principais”, complementou.

Rosemir Lopes, do setor de Captação de Recursos do Hospital, agradeceu a doação. “É sempre muito gratificante para nós. Todo auxílio é destinado para quem realmente precisa e faz a diferença. Agradecemos a Bruna pela iniciativa”, finalizou.