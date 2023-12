Santa Casa recebe certificação de excelência no tratamento de lesões

Hospital ganhou selo Ouro, concorrendo com mais 40 instituições do Brasil.

A Santa Casa de Votuporanga tem se destacado em todo Brasil pela excelência no tratamento de lesões. Prova disso, é que a Instituição integra seleto grupo de hospitais a receber a certificação Ouro, que reconhece as boas práticas do Ambulatório de Curativos.

A premiação foi concedida pela Coloplast do Brasil, que durante 12 meses acompanhou a Instituição no manejo de lesões em pacientes, avaliando protocolos e condutas em diversas áreas do hospital, além de realizar capacitações para a equipe de enfermagem. Os focos são: aumento da taxa de desospitalização, da rotatividade de leitos e maior credibilidade no padrão de cuidado, resultando em menos dias com feridas.

A Santa Casa se destacou graças à maior efetividade e menor custo no tratamento. O Hospital concorreu com mais 40 centros médicos do Brasil e conquistou a categoria Ouro. As enfermeiras Luisa Marangoni Arantes e Luciana Mitiko Hentona representaram a Instituição votuporanguense na premiação. “É com grande orgulho que recebemos o prêmio de excelência no tratamento de feridas! Este reconhecimento é fruto do nosso comprometimento em oferecer cuidados excepcionais, refletido na significativa taxa de cicatrização demonstrada em nossos estudos. Nossa abordagem dedicada e eficaz resultou em resultados comprovados, solidificando nosso compromisso em promover a saúde e a recuperação dos pacientes”, enfatizou a gerente de Enfermagem, Daisy Vitor.

Daisy frisou que a participação trouxe a certeza de que o Hospital está no caminho certo para a busca da excelência no tratamento assertivo de lesões. “Temos percebido o reconhecimento do público interno, o apoio da gestão ao trabalho da comissão, e agora o reconhecimento externo, que foi uma novidade e um desafio que a gente abraçou”, destacou.

Ambulatório de Curativos

O Ambulatório foi desenvolvido para atender todos os pacientes que necessitam da avaliação e utilização de curativos, sejam eles para o tratamento e/ou prevenção de lesões de pele. Os indivíduos são avaliados por uma equipe multiprofissional que intervém de acordo com a necessidade do assistido. O serviço dispõe de produtos de alta tecnologia para aumentar o processo de cicatrização e, consequentemente, a melhora do paciente. Além disso, também tem o intuito de aprimorar e qualificar o atendimento e capacitar o assistido e/ou familiar nos cuidados com as lesões de pele para juntos obterem um resultado mais rápido e eficaz. O Ambulatório funciona de segunda a sexta feira, das 7h às 17h18, com prévio agendamento, que pode ser feito via telefone 3405-9133, ramal 2390.