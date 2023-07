Santa Casa recebe 12 mil unidades de água mineral

Doação foi feita pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, por intermédio do suplente deputado estadual, Danilo Campetti.

Uma parceria que representa solidariedade e amor ao próximo. A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma importante doação nesta quarta-feira (19.jul). O Hospital ganhou 12 mil unidades de água mineral, beneficiando milhares de pacientes de mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

A contribuição foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, por intermédio da empresa Poty e do primeiro suplente deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos). Uma comitiva esteve na Instituição para a entrega, recepcionada pelo provedor Amaro Rodero, pelo diretor Carlos Marão, pelo administrador hospitalar Angelo Jabur Bimbato; pela gestora estratégica de assistência, qualidade e segurança do paciente, Fernanda D´Avila e Maercio de Araújo Dias, responsável pelo setor de segurança.

Visitaram a Santa Casa: Danilo Campetti, Holner Gourlart e Handerlei Hudson de Oliveira. Eles percorreram a Instituição, conhecendo os principais serviços.

O provedor destacou a iniciativa. “Quero agradecer todos os envolvidos direta e indiretamente, em especial o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cristiane Freitas, que destinaram as doações e estão com ações voltadas para Votuporanga e região. Nosso muito obrigado aos diretores da Poty Sandra Franzotti e José Luiz Franzotti e, principalmente, ao Danilo, que iniciou toda essa corrente do bem”, afirmou.

As unidades de água mineral foram direcionadas para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Nossa demanda é grande, mas conta com importantes parceiros que nos auxiliam na manutenção de atendimentos com qualidade e humanização. Toda colaboração reflete em cuidado com nossos assistidos”, finalizou.