Santa Casa realiza qualificação para Enfermagem

Profissionais do Hospital ministraram treinamento para colaboradores dos consultórios municipais de saúde.

Profissionais capacitados e atualizados. O Complexo Santa Casa investe na qualificação permanente de suas equipes. Na última semana, colaboradores da área de Enfermagem participaram de treinamentos importantes, focados na assistência na atenção básica.

As enfermeiras Juliana de Faria Elizei (Ambulatório de Ortopedia) e Luísa Marangoni Arantes (Grupo de Curativos) e a técnica de gesso Suelen Cristina Marques da Costa discutiram sobre cuidados no pós-operatório com imobilizações ortopédicas. A qualificação foi direcionada para profissionais dos consultórios municipais de saúde.

Por meio de um método teórico e prático, explicaram sobre recolocação das imobilizações e curativos. “Foi muito importante, pois ajudou a capacitar os enfermeiros da rede de atenção básica a fim de contribuir na melhor reabilitação dos nossos pacientes ortopédicos”, enfatizou Juliana.

Ela também detalhou os cuidados que os pacientes devem ter como não molhar e não coçar. “Na hora do banho, recomendamos proteger a imobilização com um saco plástico, pois se ela ficar úmida, pode prejudicar a pele. Além disso, coçar pode provocar lesões e prejudicar o tratamento”, afirmou.

A enfermeira orientou ainda a movimentar os dedos e elevar os membros. “É muito importante movimentar os dedos que estiverem livres e elevar os membros para evitar edemas, hematomas. Em qualquer sinal de alerta, procure o Pronto Atendimento”, complementou.

A gerente de Enfermagem, Daisy Vitor, ressaltou que esses treinamentos criam vínculo entre as equipes. “São muito importantes porque trocam experiências, alinham processos e aproximam ainda mais os colaboradores do Hospital e atenção básica. O intuito é facilitar a comunicação dos profissionais, para que se sintam à vontade para esclarecer qualquer dúvida”, disse.

Para a secretária de Saúde, Ivonete Félix, essas ações fortalecem a rede, potencializando ainda mais o atendimento ao paciente. “Somos a porta de entrada, quem assiste em primeiro lugar o usuário e tem o contato diário. Treinamentos são fundamentais para aperfeiçoar toda a rede, dialogando sobre casos e dando continuidade ao tratamento pós-alta hospitalar”, finalizou.