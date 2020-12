Santa Casa realiza Live no Instagram hoje sobre a COVID-19

Médico Dr. Chaudes Ferreira abordará as principais dúvidas da população sobre o tema, que parou o mundo em 2020.

A Pandemia do Coronavírus é uma realidade muito forte, principalmente para os médicos e profissionais da saúde que estão na linha de frente, combatendo esta doença diariamente. E para falar sobre este tema, a Instituição entrevistará o médico, clínico geral e responsável pelo Serviço de Emergência do Complexo Santa Casa de Votuporanga, o Dr. Chaudes Ferreira. A live será no Instagram do Hospital, hoje, 08 de dezembro (terça-feira), às 19h.

O público poderá fazer perguntas ao vivo, que serão respondidas pelo médico no decorrer da live. Por isso, estejam todos conectados às 19h, e já deixem suas principais dúvidas sobre a COVID-19.

Neste ano, a Santa Casa de Votuporanga investiu em aumento de estrutura, equipamentos e novos profissionais para atender os pacientes com a doença. Foram muitas mudanças, sempre pensando no melhor para a população e com um único objetivo, o de salvar vidas.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, convida toda população para prestigiar a live. “Estamos aproveitando nossas redes sociais para levar mais este serviço de utilidade pública. Por isso, contamos com a participação de todos. A COVID-19 é uma doença real e que todos precisam estar conscientes sobre seus riscos. Esperamos por vocês”, finalizou.

Serviço

Live da Santa Casa sobre COVID-19 com o médico Dr. Chaudes Ferreira

Data: 08/12/2020 – Horário: 19h

Onde:

https://www.instagram.com/santacasavotuporanga/