Santa Casa realiza live nesta terça-feira

Neste mês, a Santa Casa de Votuporanga preparou uma live voltada para elas! Em comemoração ao Dia da Mulher, o médico ginecologista e obstetra, Dr. Ricieri Yoshizaki, é o nosso convidado especial para a entrevista.

Ele irá sanar as dúvidas mais frequentes da gravidez. O bate-papo será realizado no Instagram do Hospital: @santacasavotuporanga. As perguntas já podem ser enviadas no direct das redes sociais antes e também podem ser feitas durante a transmissão online.

O tema promete atrair a atenção de Votuporanga e região. A Instituição é referência para partos, devido à qualidade e humanização dos atendimentos. Somente no ano passado, foram 1.752 nascimentos de bebês, acompanhando a felicidade de cada família e a esperança de um futuro melhor.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos para participar. “Estamos aproveitando nossas redes sociais para levar mais este serviço de utilidade pública. A gravidez é um momento muito especial, mas que pode gerar muitas dúvidas também. Por isso, disponibilizamos um médico para esclarecer os principais assuntos que envolvem a maternidade. Esperamos por vocês”, finalizou.

