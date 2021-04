Santa Casa realiza live nesta terça-feira

Psicóloga Lucilene Andrade irá dar dicas sobre como lidar com a pandemia e explicar também sobre o serviço no Hospital, a partir das 19h.

A pandemia da COVID-19 impôs muitas mudanças nas rotinas. Entre os desafios, a população tem de lidar com o receio do desemprego, a exigência de uma alta produtividade no trabalho online, o cuidado com os filhos, as tensões familiares em uma convivência intensa de isolamento social, além do luto. Esse cenário completou um ano, sem perspectivas de mudança.

A Santa Casa de Votuporanga preparou uma live nesta terça-feira (6), para falar sobre a saúde emocional. A psicóloga Lucilene Andrade irá dar dicas de como ter qualidade de vida durante este período, a partir das 19h.

Lucilene irá explicar também sobre a atuação da Psicologia no atendimento aos pacientes no Hospital. O serviço atua na assistência da COVID-19 auxiliando na adesão do tratamento, conscientizando as medidas de proteção, manejo de sintomas ansiosos, medo, habilidades para lidar com o isolamento e muito mais.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “A nossa Instituição tem priorizado bate-papos com nossos profissionais, a fim de esclarecer as principais dúvidas da população. É o momento de nos aproximarmos com os internautas, para que saibam mais sobre nossos serviços e tenham acesso a conteúdos relevantes. Contamos com a participação de todos nesta terça-feira, para que possam se cuidar em todos os aspectos, incluindo psicológico”, finalizou.