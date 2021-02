Santa Casa realiza live nesta quinta-feira

Bate-papo terá como tema dengue, a partir das 18h, no Instagram da Instituição.

Chuva e calor são uma combinação perigosa na saúde. Tudo porque este cenário é propício para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. Com o objetivo de orientar o público, a Santa Casa de Votuporanga realiza uma live nesta quinta-feira (18/2), a partir das 18h, no Instagram da Instituição.

O convidado é o Dr. Matheus Braga, médico do Pronto Socorro da Santa Casa e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele irá explicar sobre a dengue e o público poderá fazer perguntas para o profissional.

Entre as dúvidas mais comuns a serem sanadas, estão: os sintomas, onde procurar atendimento, qual a diferença da dengue clássica e da hemorrágica, quais são as pessoas mais vulneráveis e muito mais.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou todo o público. “A nossa equipe de Comunicação está atenta aos conteúdos, trazendo sempre valiosas orientações com nossos médicos e colaboradores, especialmente de prevenção. Convide toda a sua família e amigos para sabermos mais sobre a dengue”, concluiu.

Prevenção antes e depois da live

Sobre a prevenção, é sempre bom reforçar. Para o combate ao Aedes Aegypti, vale advertir sobre o papel fundamental da população, principalmente neste período de pandemia da COVID-19, em que os Agentes Comunitários de Saúde estão limitados a visitar as áreas externas das residências.

As pessoas devem manter os cuidados, permanentemente, em suas casas, verificando e eliminando o armazenamento de água parada e os recipientes que possam acumular água e virar criadouros do mosquito. Os quintais devem estar sempre limpos, sem garrafas, sacolas plásticas, entre muitos outros recipientes que possam acumular água da chuva. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão; limpar calhas, utilizar produtos (detergente, sabão em pó) nos ralos internos e externos, a fim de se evitar a proliferação do vetor.