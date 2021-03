Santa Casa realiza Assembleia da Irmandade nesta quinta-feira

Reunião será a partir das 18h30, no Espaço Unifev Saúde; membros também podem optar por participação online.

Pensando no atual cenário de casos crescentes de Coronavírus e na segurança de todos, a Santa Casa de Votuporanga irá realizar sua assembleia geral ordinária nesta quinta-feira (4) de maneira híbrida (presencial e online).

A reunião será a partir das 18h30, no Espaço Unifev Saúde, e seguirá até as 19h30. A Instituição reforça o uso corretamente de máscara, higiene de mãos com álcool em gel e/ou água e sabão, e o distanciamento social.

O encontro irá discutir sobre Balanço Patrimonial; relatório de atividades da diretoria executiva; relatório anual técnica e orçamentária dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Jales, Votuporanga e Santa Fé do Sul, da Farmácia de Alto Custo, Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) e Hospital.

Os irmãos poderão participar virtualmente, por meio do link: www.santacasavotuporanga.com.br/irmandade. Informações: (17) 3405-9139 ou (17) 99141-2089 ou (17) 99142-0511 em horário comercial.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, reforçou a importância da Assembleia. “Nossa Instituição é filantrópica e conta com o envolvimento de toda a sociedade para sua gestão. Diretores, conselheiros e irmãos são voluntários abnegados, que se empenharam nesse grandioso projeto nas décadas de 40 e 50, e o fazem até os dias atuais. O encontro é uma oportunidade de debatermos assuntos pertinentes, visando sempre o melhor para nossos pacientes”, disse.

O presidente do Conselho, Adauto Mariola, pediu a participação de todos. “Contamos com vocês, de forma presencial ou virtual, para juntos discutirmos sobre nossa querida Santa Casa, que é nossa referência em saúde para 53 cidades da região”, frisou.

Sobre a Assembleia

A Assembleia Geral é o órgão máximo da Instituição integrada pela Irmandade, formada por membros da comunidade. Reúne-se para balanço anual, relatório de atividades da Diretoria Executiva, aprovar as contas, além das demais competências e atribuições que lhes são atribuídas por força do Estatuto Social.