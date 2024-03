Santa Casa promove evento para conscientização sobre autismo

2° Encontro de Famílias Atípicas será no próximo dia 2, no Instituto Federal; inscrições já estão abertas.

No próximo mês, celebraremos o Abril Azul, um período dedicado à conscientização sobre o autismo e à promoção de visibilidade para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 2008, o Abril Azul tem ganhado cada vez mais destaque ao longo dos anos, destacando a importância de compreender e apoiar indivíduos no espectro autista.

Em consonância com essa significativa data, a Santa Casa de Votuporanga promove o 2° Encontro de Famílias Atípicas, um evento voltado para pessoas no espectro autista e suas redes de apoio. Este encontro é uma oportunidade não apenas para conscientizar, mas também para proporcionar um ambiente de aceitação e apoio mútuo.

A enfermeira da qualidade Mariani Juliani Rosa, uma das organizadoras e membro do Grupo de Trabalho de Humanização da Santa Casa, expressou a importância desse encontro. “A Instituição entende a importância da data. Para nós, é uma honra prover um evento de conscientização e aceitação de pessoas no espectro autista. Esse ano nosso tema é voltado para algo pouco discutido, o cuidar de quem cuida”, destacou.

O 2º Encontro ocorrerá no Instituto Federal de Votuporanga, no dia 2 de abril, das 14h às 17h. O programa incluirá profissionais especializados, como as médicas psiquiatras Dra. Gabriela Araújo Tonelote e Dra. Jéssica Scacalossi Goulart, Dra. Ludmila Santis e a Psicóloga Elaine Fogaça. Estas palestras visam fornecer informações essenciais e promover discussões construtivas sobre o autismo e suas diversas facetas.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online até o dia 27 de março. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no seguinte link: https://shre.ink/Cuidandodequemcuida.

A Santa Casa de Votuporanga é reconhecida como o primeiro hospital do Brasil a receber o selo “Todos Nós”, concedido pela Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (ANIA/BR). Este selo destaca a instituição como comprometida em criar um ambiente inclusivo e acolhedor. Promover eventos como o 2° Encontro de Famílias Atípicas é uma extensão desse compromisso, reafirmando o comprometimento da Santa Casa com a inclusão e o apoio às pessoas no espectro autista.

O 2° Encontro de Famílias Atípicas promovido pela Santa Casa de Votuporanga é uma iniciativa valiosa que destaca a importância da conscientização e do apoio à comunidade autista, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.