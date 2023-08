Santa Casa promove encontro sobre cuidados paliativos

Equipe de Fisioterapia e a médica Dra. Paula Capeletto discutiram o tema.

Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual.

Na busca contínua por aprimoramento, a equipe de fisioterapia da Santa Casa de Votuporanga promoveu um encontro sobre cuidados paliativos. O evento foi realizado de forma remota e contou com a equipe de Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A médica Dra. Paula Capeletto, do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa, também estava presente. Na ocasião, foram discutidos preceitos e definições base dos cuidados paliativos, assim como as principais ações terapêuticas, voltadas à contenção de sintomas como dor e desconforto respiratório, muitas vezes citados pelo paciente como “falta de ar” e cansaço. Também foram abordadas as principais modalidades de reabilitação e manutenção de funcionalidade, importantes para a autonomia e independência do paciente pelo maior tempo possível.

“A troca de expertise entre equipes proporciona aprimoramento e melhoria de propostas terapêuticas direcionadas ao avanço assistencial. Mais uma vez, a Santa Casa de Votuporanga prezando pelo aperfeiçoamento de suas equipes onde o maior beneficiário é o paciente”, destacou a coordenadora de Fisioterapia, Fernanda Menezes Alves.