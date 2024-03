Santa Casa promove encontro sobre alta responsável

Representantes de 17 municípios da região participaram do evento.

A Santa Casa de Votuporanga possibilitou um momento de reflexão e aprendizado na última terça-feira (13.mar) ao promover um encontro sobre alta responsável. O tema vem sendo trabalhado desde 2014, reforçando o cuidado das equipes com o retorno do paciente para a casa.

“A alta responsável significa que o Hospital realiza uma preparação antes de dar alta para pacientes mais complexos, que vão para casa com necessidade de continuidade de cuidados”, explica Emília Ferreira, gerente da equipe multidisciplinar da Santa Casa de Votuporanga.

Esses pacientes, muitas vezes, precisam de ajuda na vida diária, como para tomar banho, se alimentar, respirar, entre outras atividades. “Iniciamos na Instituição essa alta responsável, preparando a família, o cuidador ou a rede de apoio desse paciente para alta. Disponibilizamos treinamento, orientação e apoio para facilitar essa transição”, complementou.

Um dos principais suportes oferecidos pela Santa Casa é a comunicação com as unidades básicas de saúde, que recebem esse paciente após a alta hospitalar. O encontro de alta responsável deste ano foi aberto a profissionais dos 17 municípios que são referência para atendimento no Hospital.

“Sempre que a gente facilita a comunicação entre a atenção primária e a terciária, melhoramos também os processos, e conseguimos oferecer uma assistência melhor para esses pacientes. Então a trouxemos como um padrão institucional, pelo menos duas vezes no ano, convidar os municípios para dialogarmos”, disse Emília.

Para a articuladora da Humanização do Departamento Regional de Saúde XV, Lucineia Lacerda de Oliveira Santos, a ação teve uma abordagem diferenciada. “A gente observou que a Santa Casa vem ampliando seu olhar, incorporando outras práticas de cuidado. O tema do encontro foi muito oportuno, as equipes estão se qualificando e compartilhando esse aprendizado com os municípios da região”, destacou.

Entre os presentes estava a Dra. Marina G. Tavares, de Pontes Gestal, que agradeceu a oportunidade de participar do evento. “Eu achei um tema de suma importância, pois hoje nós temos a abrangência da população mais idosa. É muito importante a gente ter esse olhar, de como ajudar o paciente, como dar suporte para a família, que muitas vezes não consegue lidar com essa situação. E lidar com essa situação de uma forma mais segura e menos dolorosa”, disse a médica.