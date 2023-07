Santa Casa promove Encontro de Famílias nesta quinta-feira

Enfermeira obstétrica Gessimária Ramos vai explicar sobre os tipos de mamilos e sua influência no aleitamento, a partir das 19h; a entrada é gratuita.

O seio materno exerce papel primordial no desenvolvimento dos bebês, sobretudo em seus primeiros meses de vida. Afinal, até o sexto mês, o leite da mãe é a única fonte de alimentação da criança. Nesse sentido, os tipos de mamilos influenciam significativamente o processo de aleitamento – cada qual à sua maneira.

E é exatamente esse tema que a Santa Casa de Votuporanga vai discutir nesta quinta-feira (13.jul), em mais uma edição do Encontro de Famílias Grávidas. A enfermeira obstétrica da Instituição, Gessimária Ramos, é consultora de aleitamento e promete uma verdadeira aula, bem lúdica para as participantes.

Gessimária explicou sobre a relação dos mamilos e a amamentação. “Assim como os tamanhos dos seios femininos podem variar bastante de mulher para mulher, os mamilos também possuem formatos distintos. Saber qual deles é o seu e o mais importante, saber que todas as mães e todos os tipos de seios podem ter sucesso na amamentação. Queremos retirar qualquer palavra com sentido de dificuldade, desafio ou problemas”, disse.

Existem quatro principais tipos de mamilos: protusos, invertidos, planos e compridos. O conhecimento em relação às particularidades relacionadas ao mamilo ajuda a mãe a se preparar para a chegada do bebê.

Mamilos protusos

Nesse caso, os mamilos se sobressaem às aréolas, sendo o tipo mais comum entre as mulheres. Eles ficam rígidos facilmente.

Mamilos planos

Esse tipo de mamilo não se sobressai à aréola, geralmente ficando na mesma linha. Porém, quando são estimulados, são projetados da mesma forma que os mamilos protusos. A dificuldade para amamentar pode ocorrer nas primeiras vezes, pois, no início o bebê costuma utilizar a língua para pressionar o mamilo contra o palato e assim fazer o leite sair. Quando o mamilo é plano, fica um pouco mais desafiador. Porém, não há impedimento real, ele requer um pouco mais de paciência. A aplicação de compressas frias mamilares e massagens na região da aréola e do mamilo podem ajudar!

Mamilos invertidos

Em vez de serem projetados, esse tipo de mamilo é “virado” para dentro dos seios. O manejo da amamentação se assemelha ao do mamilo plano.A dica é a mesma que no item anterior: fazer com que o bebê abocanhe a aréola. Saiba que a amamentação é a melhor forma de tornar os bicos invertidos e planos mais salientes, com a sucção do bebê.

Mamilos compridos

Quando se fala em tipos de seio, no caso do mamilo comprido é preciso se atentar para a pega do bebê, pois ele tende a abocanhar somente o bico. Além de causar dor, pode também originar sangramentos e rachaduras.

Gessimária destacou que, durante o encontro, além de apresentar cada tipo, irá dar dicas para ajudar no aleitamento. “Convidamos todas as gestantes e seus familiares. Será um momento de muita informação e, principalmente, de sanar dúvidas. Estamos à disposição para apresentar os métodos de forma bem didática e interativa”, frisou.

O evento é gratuito e não tem necessidade de inscrição. Tem início às 19h, no auditório do RH (entrada pela Rua Osvaldo Padovez, em frente ao SanSaúde).