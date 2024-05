Santa Casa promove atualização da capacitação em AVC

Treinamento ajuda na rapidez do atendimento de pacientes com sintomas de acidente vascular cerebral.

Na manhã da última terça-feira (21.mai), a Santa Casa de Votuporanga promoveu uma atualização e capacitação em AVC, proporcionada pelo coordenador do Serviço de Neurologia e da Unidade de AVC, Dr. João Ricardo Leão Oliveira, em parceria com a farmacêutica Boehringer Ingelheim.

“O tratamento do AVC necessita de um fluxo rápido, eficiente e objetivo. Cada minuto conta para salvar neurônios; quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de ficar sem sequelas. Esse treinamento visa mobilizar e capacitar toda a equipe envolvida no tratamento do AVC agudo. Todos precisam estar envolvidos e familiarizados com o nosso protocolo de atendimento, que já ajudou muitos pacientes desde o seu início”, explicou o neurologista.

A Santa Casa vem promovendo desde dezembro de 2023, através do Protocolo Angels, a capacitação de todos os profissionais envolvidos no tratamento do AVC agudo, possibilitando um atendimento rápido e seguro, com metas bem estabelecidas. “O que temos hoje é uma reciclagem para continuarmos melhorando”, continuou Dr. João Ricardo.

O treinamento foi aberto a todos os profissionais de saúde do Complexo Santa Casa, desde a equipe do SAMU, enfermagem, médicos, farmácia, laboratórios, etc.

Para o consultor técnico-científico da Boehringer Ingelheim, Ronald Ricci, iniciativas como a do Dr. João Ricardo são importantes. “A gente luta para que nossos medicamentos cheguem à população e salvem vidas. E dependemos muito de pessoas como o Dr. João Ricardo, que abraça a causa, fazendo esses treinamentos e ensinando o próximo a tratar o AVC com dignidade, porque ele é a terceira maior causa de morte no mundo”, disse o consultor.

Eventos como esse estão previstos para acontecer a cada três meses dentro do Complexo, capacitando e relembrando todos os profissionais da saúde que possam ter contato com pacientes de AVC. “AVC é a doença que mais mata e mais incapacita hoje no Brasil. Estima-se que 1 a cada 4 pessoas sofrerá um AVC ao longo da vida, e o tratamento adequado reduz muito os óbitos e as sequelas dessa patologia. Já trombolisamos nove pacientes desde o início do nosso protocolo em março deste ano; alguns deles chegaram acamados e, graças ao atendimento rápido e eficaz, já retornaram às suas atividades sem depender da ajuda de terceiros. Isso nos motiva a melhorar ainda mais”, concluiu o Dr. João Ricardo.

A medicação que salva vidas

O principal objetivo do atendimento rápido de pacientes com AVC é agilizar a aplicação da trombólise, ajudando a salvar neurônios. “Esse medicamento é produzido exclusivamente no nosso laboratório da Alemanha e distribuído para o mundo todo. Esse tratamento deve ser feito dentro de um ambiente hospitalar, por médicos qualificados”, explica Ronald Ricci.

A droga age desobstruindo trombos que se formam no momento do AVC no cérebro do paciente, reduzindo em 30% a chance de sequelas graves e debilitantes para aqueles em que o protocolo é aplicado.