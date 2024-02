Santa Casa promove ação para acompanhantes de pacientes

Neste primeiro encontro, colaboradores de Fisioterapia, Serviço Social e Psicologia uniram forças para criar um momento único no corredor central da Santa Casa.

“Cuidar de você é tão especial quanto cuidar de quem você ama.” A equipe multiprofissional da Santa Casa de Votuporanga deu início a um projeto inovador e acolhedor chamado “Cuidando do Cuidador”. Em um clima festivo de Carnaval, o primeiro encontro foi marcado por ações singelas que visam não apenas assistir aos pacientes hospitalizados, mas também oferecer suporte e carinho aos dedicados acompanhantes.

A iniciativa busca estreitar os laços entre a equipe assistencial e os cuidadores, reconhecendo a importância vital do seu papel no processo de recuperação e bem-estar dos pacientes. “A ideia é realizar, sempre que possível, atividades dentro da Instituição que promovam a saúde e o bem-estar físico e mental daqueles que passam por períodos, por vezes longos, confinados no ambiente hospitalar”, contou Fernanda Menezes, coordenadora de Fisioterapia.

Neste primeiro encontro, colaboradores de Fisioterapia, Serviço Social e Psicologia uniram forças para criar um momento único no corredor central da Santa Casa. A ação, com duração de aproximadamente 20 minutos, foi repleta de diversão, música e prática de alongamentos. “A participação dessas três especialidades destaca a abordagem abrangente do projeto, visando não apenas o aspecto físico, mas também o emocional e social dos cuidadores. O Serviço Social e a piscologia buscam compreender as necessidades sociais e emocionais, enquanto a Fisioterapia promove atividades físicas e alongamentos para aliviar a tensão acumulada”, complementou.

Esse primeiro encontro não apenas proporcionou uma pausa revigorante para os cuidadores, mas também serviu como uma oportunidade de troca de experiências e compartilhamento de emoções. “O projeto representa um passo significativo em direção a uma abordagem mais abrangente na prestação de cuidados hospitalares, reconhecendo e valorizando o papel essencial dos acompanhantes na jornada de recuperação dos pacientes”, destacou a gerente da equipe multiprofissional, Emilia Rodrigues de Faria e Ferreira.