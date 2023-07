Santa Casa participa do Congresso Internacional de Educação

Instituição montou um estande e levou profissionais para orientar sobre saúde e aferir pressão.

Votuporanga sedia o Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista – CIENP nesta quinta e sexta-feira (27 e 28.jul) e é claro que a Santa Casa de Votuporanga marca presença no evento, realizado na Cidade Universitária.

A Instituição montou um estande e está com profissionais do Hospital, SanSaúde e Ambulatório de Oncologia para atender o público. No local, os participantes podem sanar suas dúvidas, além de aferir pressão.

As equipes também estão à disposição para explicar sobre as principais campanhas do Hospital, como a “Saúde que dá Prêmios”, promovida em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. Os moradores doam R$10 mensalmente para a Santa Casa e concorrem a uma TV novinha e seus vizinhos ganham um celular cada.

O provedor Amaro Rodero participou da abertura. Ele falou sobre a importância de prestigiar o Congresso. “É um prazer enorme para nós estarmos presentes no CIENP. Um evento deste porte, reunindo mais de 100 cidades, a maioria formada por municípios que atendemos. Muito se fala sobre o famoso tripé de Votuporanga: Santa Casa, Prefeitura e Unifev e estamos nós três no encontro, reforçando a importância da união em prol de uma educação melhor”, frisou.

Ele citou ainda o estande. “Queremos apresentar um pouco dos nossos serviços para quem muito faz pelo futuro de Votuporanga e região: educadores”, concluiu.