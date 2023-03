Santa Casa participa de treinamento avançado de cardiologia

Dois profissionais fizeram o curso ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, em São Paulo.

A Santa Casa de Votuporanga busca a qualificação contínua de seus profissionais. Nesta semana, dois colaboradores participaram do curso ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O supervisor de Enfermagem do pronto-socorro, Rodrigo Tonelotti, e a enfermeira de Educação Permanente, Suzilaini Tomin, representaram a Instituição na qualificação realizada na terça e quarta-feira (14 e 15.mar).

Eles participaram do evento nos formatos teórico e prático. O ACLS – Suporte Avançado de Vida em Cardiologia com certificação da American Heart Association enfoca as ações para reconhecimento e intervenção da parada cardiorrespiratória, cuidados pós-ressuscitação, tratamento das arritmias na sala de emergência e tratamento inicial do Acidente Vascular Cerebral e da Síndrome Coronariana Aguda.

Rodrigo e Suzilaini serão multiplicadores para os demais colaboradores assistenciais. O intuito é aprimorar as técnicas e conhecimentos de nível avançado no reconhecimento e tratamento do paciente em parada cardiorrespiratória. “A Santa Casa é uma Instituição de referência para média e alta complexidade incluindo pacientes com síndrome coronariana Aguda e Acidente Vascular Cerebral, portanto essa capacitação irá aperfeiçoar ainda mais nossa assistência”, finalizou o supervisor de Enfermagem.