Santa Casa participa de maior evento de faturamento e auditoria

Representantes do Hospital e AME marcaram presença no 21º AUDHOSP e 7º AUDHASS.

A Santa Casa de Votuporanga participou do maior evento das áreas de faturamento e auditoria hospitalar do país: o 21º Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar (conhecido como Audhosp) e, simultaneamente, do 7º Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade de Assistência Hospitalar na Saúde Suplementar (Audhass), em Águas de Lindóia/SP.

Os congressos foram promovidos pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp). Representaram o Hospital: Alessandra Zanovelli, gestora do Convênio de Assistência ao Sistema Único de Saúde (SUS); Valeria Janaina de Souza Silva Pansani, enfermeira auditora e Ana Carolini Andrade Adami, assistente de Faturamento. Marcaram presença também profissionais do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga: Marilsa Vieira da Silva Sandoval, supervisora de Faturamento; Aleandra Clicia Ferreira, supervisora da Controladoria e Miriã do Carmo, coordenadora de agenda.

Com foco na formação de conteúdo de faturistas, administradores, auditores e todos os profissionais que estão na área financeira dos hospitais, com o tema “Decifra-me ou te devoro! O enigma do faturamento e auditoria”, o evento reuniu mais de 600 congressistas e 70 palestrantes, tendo ainda a participação de representantes de 17 estados brasileiros.

Foram discutidos temas desde Contratualização até regras de Auditoria e Faturamento, além de Mesas redondas abordando “Melhores Práticas” e atualizações sobre faturamento/auditoria tanto de Sistema Único de Saúde (SUS) e Saúde Suplementar.

O Congresso teve como destaque palestras com Dr. Renilson Rehem e Dr. João Gabardo que trataram “A Regionalização da Saúde de São Paulo e a Tabela SUS Paulista. “O evento foi muito importante para nossos setores. A Auditoria apoia a gestão no alcance de qualidade e segurança da assistência e o Faturamento trabalha com informações, que permitirão orientar e definir políticas de saúde. Munidos de conteúdo, qualificaremos ainda mais nossos atendimentos”, ressaltou Alessandra.