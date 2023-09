Santa Casa participa de Fórum sobre higienização

A Santa Casa de Votuporanga participou do 9º Fórum InfraFM Hospitais, realizado em São Paulo.

O final de agosto foi de muito aprendizado e networking. A Santa Casa de Votuporanga participou do 9º Fórum InfraFM Hospitais, realizado em São Paulo. Daiane Nazzi, coordenadora de facilities da Instituição, esteve no evento.

O Fórum contou com 11 palestrantes convidados que discutiram temas atuais como aplicabilidade da digitalização no Facility Management, aumento na eficiência da coleta de resíduos através de aplicativos e as novas ações de sustentabilidade.

Além da participação na qualificação, Daiane esteve em uma visita técnica no Hospital AC Camargo, onde conheceu como o setor de facilites opera na prática, desde os cuidados com sistemas de climatização até as estratégias de limpezas, hotelaria e manutenção.