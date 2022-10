Santa Casa participa de evento sobre Outubro Rosa

Profissionais do Complexo ministraram palestras com foco na prevenção do câncer e promoção da saúde.

O Complexo Santa Casa de Votuporanga incentiva ações de prevenção de doenças e promoção à saúde. A Instituição participou do evento “Outubro Rosa: conscientize-se! A prevenção é o melhor caminho” na última sexta-feira (7/10), na Câmara Municipal.

Profissionais do Hospital e SanSaúde fizeram parte do encontro e ministraram sobre o tema. A médica oncologista da Santa Casa, Dra. Julia de Oliveira Cordeiro, falou sobre a prevenção da saúde da mulher.

Dra. Julia fez uma apresentação sobre câncer em mulheres, de mama e colo do útero. Ela explicou os fatores de risco como a obesidade e sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica e exposição frequente a radiações ionizantes, o raio-x.

A médica ressaltou a importância do autoexame. Quando o câncer já se encontra com manifestações clínicas, em 90% das vezes ele se apresenta como nódulo palpável na mama. Mas existem outros quatro sintomas que também podem indicar a presença da doença, como retrações de pele e do mamilo que deixam a mama com aspecto de casca de laranja; saída de secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo, chegando até a sujar o sutiã; vermelhidão; pequenos nódulos palpáveis nas axilas e/ou pescoço; inchaço e dor local.

O médico coloproctologista do SanSaúde, Dr. Rodrigo Padilla, ministrou sobre a promoção da saúde nos dias atuais. Ele fez um relato emocionante de uma paciente e seu tratamento contra câncer de reto, enfatizando a importância do diagnóstico precoce.

A enfermeira responsável pelo Departamento Assistencial da Secretaria da Saúde, Karen Silva, deu informações sobre os exames. Nas Unidades de Saúde, as ações estão voltadas para os papanicolau, orientações para realizar autoexame de mamas, solicitações de mamografias e realizações de testes rápidos para detecção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Durante toda a semana as unidades atendem das 7h às 17h e em algumas o horário é estendido até às 19h pelo Horário do Trabalhador. No sábado (22/10), Dia D da campanha, todas ficarão abertas das 8h às 16h.

Além dos três profissionais da saúde, a conselheira Fátima Barbosa deu um depoimento pessoal, agradecendo todo atendimento da Santa Casa, em especial do Ambulatório de Oncologia.