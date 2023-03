Santa Casa participa de Encontro de Cancerologia do Interior Paulista

Profissionais do Ambulatório de Oncologia estiveram presentes no evento na última semana, em São José do Rio Preto.

A Santa Casa de Votuporanga investe na qualificação contínua, como uma das maneiras de aperfeiçoar ainda mais a sua assistência. Profissionais do Ambulatório de Oncologia participaram do V Encontro de Cancerologia do Interior Paulista, promovido de quinta a sábado (23 a 25.mar), em São José do Rio Preto.

O evento discutiu temas relacionados aos cuidados multidisciplinares do paciente oncológico, na área médica, da enfermagem, da nutrição, da farmácia oncológica, psicologia, entre outras especialidades.

Representaram a Santa Casa a médica oncologista Dra Julia Cordeiro; a supervisora do Ambulatório, Lilian Curti; a enfermeira Bruna Belloni; o psicólogo Igor Parise; a farmacêutica oncológica Camila Trolesi e a nutricionista Natália Massoca.

Dra. Julia frisou a importância da qualificação. “O encontro reuniu todas as áreas da oncologia com interface entre áreas clínicas, cirúrgicas, radioterapia e equipe multidisciplinar, possibilitando a troca de experiências e criação de vínculo entre os participantes, mantendo nossa formação atualizada”, disse.

Já a supervisora de Enfermagem falou sobre o envolvimento da equipe multiprofissional. “Oferta melhoria na qualidade de vida, adesão ao tratamento, controle de sintomas, prevenção ao câncer, afetando positivamente a vida do paciente na junção de diferentes perspectivas. A participação neste evento vai ao encontro do nosso trabalho multi, beneficiando ainda mais nossos assistidos”, finalizou.