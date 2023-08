Santa Casa participa de Congresso de Infecções Osteoarticulares

Enfermeira Juliana de Faria Elizei, do Ambulatório de Ortopedia, esteve na qualificação, em São Paulo.

Quando se trata de capacitação de suas equipes, a Santa Casa de Votuporanga não mede esforços. Constantemente, os profissionais marcam presença em qualificações, a fim de contribuir com a melhoria contínua da assistência.

A enfermeira Juliana de Faria Elizei, do Ambulatório de Ortopedia, participou do IX Congresso de Infecções Osteoarticulares, realizado nos dias 27 e 28 deste mês, no Centro de Convenções do Hospital das Clínicas de São Paulo.

As Infecções Osteoarticulares (IOA) podem causar deformidades e comprometer todo o desenvolvimento de crianças e adolescentes. São de difícil diagnóstico, dessa forma, precisam de atenção especial. O evento abordou sobre novos tratamentos e novas técnicas de curativos. “Trouxemos novas metodologias e aprendizagem para a equipe da Instituição, aperfeiçoando ainda mais nossos atendimentos”, disse.

O Ambulatório de Ortopedia da Santa Casa de Votuporanga, há anos, assiste pacientes da especialidade com muita humanização. Os atendimentos são pré-agendados e com horário marcado, de segunda a sexta-feira em horário comercial, das 7 às 17h18. A entrada é na Avenida da Saudade.