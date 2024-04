Santa Casa participa de Congresso da Fehosp

O 33° Congresso da Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo) foi realizado no período de 23 a 26 deste mês, em Campinas.

A Santa Casa de Votuporanga marcou presença de destaque no 33° Congresso da Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), realizado no período de 23 a 26 deste mês, em Campinas.

Sob o tema “Saúde além do ESG: Onde estamos e para onde vamos?”, o evento reuniu profissionais renomados e representantes de diversas instituições do setor de saúde para discutir questões fundamentais e perspectivas futuras.

Representantes de diversas áreas do Complexo participaram da edição. Durante o congresso, foram abordados temas relevantes e atuais, como políticas de saúde, gestão hospitalar, inovação tecnológica, sustentabilidade e responsabilidade social. A discussão sobre a integração do ESG (Ambiental, Social e Governança) na saúde reflete a preocupação crescente com a sustentabilidade, a equidade e a transparência nas práticas organizacionais, aspectos essenciais para a construção de um sistema de saúde mais resiliente e inclusivo.

A participação ativa da Santa Casa de Votuporanga no congresso evidencia seu compromisso contínuo com a melhoria do sistema de saúde e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo setor. Por meio do compartilhamento de conhecimentos, boas práticas e colaboração com outras instituições, a Santa Casa reafirma seu papel como protagonista na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.